Запад Украины страдает от непогоды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
На протяжении суток порывами ветра частично повреждено 101 кровлю зданий. В частности, во Львовской области повреждены крыши 35-х объектов социально-бытовой сферы, 25-х индивидуальных жилых домов, 26-х коммунальных жилых домов, 3-х вспомогательных зданий, а в Ивано-Франковской области - 12-ти кровель объектов социально-бытовой сферы. Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды.
Главным управлением ГСЧС во Львовской области проведен мониторинг ситуации и порезано 11 деревьев. Пожарно-спасательные подразделения в Дрогобыче проводили работы по демонтажу части щита, который сорвало в результате сильного ветра. Спасатели трижды выезжали на порезку поваленных деревьев в Трускавце, в села Орява и Гребенив Сколевского района.
Пользователи социальных сетей сообщают о граде и громе на территории Закарпатья. В Ужгороде непогодой повреждены автомобили.
«Набережная, драмтеатр, разбило автомобили... Жаль, тачки классные... Непогода наделала беды», - сообщает в группе «Закарпатцы» Viacheslav Shpontak.
Напомним, в Карпатах бушует шторм. По прогнозам Укргидрометцентра, 11-12 февраля если вороны летают'й Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3-го уровня
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