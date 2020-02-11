14:43  11 февраля
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения войск на Донбассе
16:13  11 февраля
Суд отказался даже заочно арестовывать Клюева
17:17  11 февраля
Вслед за Богданом Зеленский уволил Лутковскую
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2020, 18:33

В Харькове полиция остановила "бизнес" метадоновой наркогруппировки

Читайте також
українською мовою
11 февраля 2020, 18:33
Читайте також українською мовою
Полиция Харькова разоблачила группу лиц, причастных к распространению метадона на территории Харьковской области и других регионов Украины. Незаконная деятельность продолжалась более года
Фото: Национальная полиция
Полиция Харькова разоблачила группу лиц, причастных к распространению метадона на территории Харьковской области и других регионов Украины. Незаконная деятельность продолжалась более года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации полиции, организовала сеть распространения наркотиков в Харькове 49-летняя харьковчанка.

Она распределяла роли между участниками наркогруппировки, лично организовывала поставку наркотиков, контролировала поступления денег на карточные счета и их последующее распределение между участниками.

У каждого участника группы была своя роль: закладчики, фасовщики, курьеры, и лица, которые снимали и перечисляли наличные с электронных кошельков.

10 февраля правоохранители разоблачили 7 человек, причастных к указанной наркогруппировке.

Сейчас организатор, 49-летняя женщина, а также 32 и 50-летние соучастники задержаны. Им сообщено о подозрении.

Во время обысков полицейские изъяли 2000 долларов США, 9000 гривен, мобильные телефоны, стартовые пакеты разных операторов, чеки из банковских терминалов, электронные весы, шприцы, подготовленные закладки и значительное количество "закладок", которые были разложены заранее, для дальнейшего сбыта.


наркотики
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст кримськотатарського походження, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Все блоги »
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Уперлись в землю: как Рада заблокировала две ключевых реформы Зеленского
10 февраля 2020, 09:47
Все публикации »
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Кліматична конференція перенесена через кліматичні зміни
04 декабря 2019, 13:20
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »