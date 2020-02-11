В Харькове полиция остановила "бизнес" метадоновой наркогруппировки

Полиция Харькова разоблачила группу лиц, причастных к распространению метадона на территории Харьковской области и других регионов Украины. Незаконная деятельность продолжалась более года

Фото: Национальная полиция

Полиция Харькова разоблачила группу лиц, причастных к распространению метадона на территории Харьковской области и других регионов Украины. Незаконная деятельность продолжалась более года