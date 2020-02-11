В Харькове полиция остановила "бизнес" метадоновой наркогруппировки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По информации полиции, организовала сеть распространения наркотиков в Харькове 49-летняя харьковчанка.
Она распределяла роли между участниками наркогруппировки, лично организовывала поставку наркотиков, контролировала поступления денег на карточные счета и их последующее распределение между участниками.
У каждого участника группы была своя роль: закладчики, фасовщики, курьеры, и лица, которые снимали и перечисляли наличные с электронных кошельков.
10 февраля правоохранители разоблачили 7 человек, причастных к указанной наркогруппировке.
Сейчас организатор, 49-летняя женщина, а также 32 и 50-летние соучастники задержаны. Им сообщено о подозрении.
Во время обысков полицейские изъяли 2000 долларов США, 9000 гривен, мобильные телефоны, стартовые пакеты разных операторов, чеки из банковских терминалов, электронные весы, шприцы, подготовленные закладки и значительное количество "закладок", которые были разложены заранее, для дальнейшего сбыта.
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