В Гослесагентстве провели обыски из-за незаконной вырубки леса
Об обысках сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий на своей странице в Facebook. Следователи Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора провели обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирской области из-за незаконной вырубки лесов.
«Сегодня под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в Гослесагентстве состоялась выемка документов по делу растраты государственных лесных ресурсов на территории Житомирщины», - написал Заблоцкий.
Об обысках из-за незаконной вырубки леса говорится также в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований. По предварительной информации правоохранителей, работники лесхоза вступили в сговор с должностными лицами лесозащитного предприятия, а также Гослесагентства, и во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.
На участках леса, которые отводились для рубок, было значительно больше древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Деревья незаконно срубили и реализовали за наличные.
Следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проведено 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства. Обыскивают и места проживания и другую недвижимость фигурантов дела. Во время обыска территории одной из лисопереробок уже выявлено 600 кубометров древесины без документов о ее законное происхождение.
Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП Олевский лесное хозяйство. Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенного группой лиц.
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