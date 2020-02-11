В Гослесагентстве провели обыски из-за незаконной вырубки леса

Четырем лесничим сообщили о подозрении в растрате госимущества в особо крупных размерах. Пока речь идет о нанесении государству 6 млн грн убытков

Четырем лесничим сообщили о подозрении в растрате госимущества в особо крупных размерах. Пока речь идет о нанесении государству 6 млн грн убытков

Об обысках сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий на своей странице в Facebook. Следователи Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора провели обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирской области из-за незаконной вырубки лесов.

«Сегодня под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в Гослесагентстве состоялась выемка документов по делу растраты государственных лесных ресурсов на территории Житомирщины», - написал Заблоцкий.

Об обысках из-за незаконной вырубки леса говорится также в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований. По предварительной информации правоохранителей, работники лесхоза вступили в сговор с должностными лицами лесозащитного предприятия, а также Гослесагентства, и во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

На участках леса, которые отводились для рубок, было значительно больше древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Деревья незаконно срубили и реализовали за наличные.

Следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проведено 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства. Обыскивают и места проживания и другую недвижимость фигурантов дела. Во время обыска территории одной из лисопереробок уже выявлено 600 кубометров древесины без документов о ее законное происхождение.

Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП Олевский лесное хозяйство. Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенного группой лиц.