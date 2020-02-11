В Латвии хотят сократить долю российских телепрограмм до 20%

Президент Латвии Егилс Левитс предложил Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам пересмотреть закон об электронных СМИ и увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%

Фото: president.lv

Президент Латвии Егилс Левитс предложил Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам пересмотреть закон об электронных СМИ и увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%