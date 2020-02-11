В Латвии хотят сократить долю российских телепрограмм до 20%
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Настоящее время".
По его словам, в основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских СМИ, государственных и коммерческих, а также региональные программы. А если в основной пакет включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть официальными языками ЕС и Еврозоны (сейчас их 24, в том числе латышский).
"Фактически это означает уменьшение количества телепрограмм на русском языке до 20% эфира", - пишет издание.
По мнению президента, эти требования должны не только на эфирные каналы, но также и на поставщиков услуг кабельного телевидения и на электронные СМИ, ретранслируют телепрограммы.
"Сильный информационное пространство - существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы ", - подчеркнул Левитс.
Также он добавил, что изменения в законодательстве решат "давно осознанную проблему, которую до этого другими механизмами нельзя было эффективно решить".
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