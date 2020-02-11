В Черновцах подорожает проезд в троллейбусах

С 1 марта в Черновцах стоимость проезда в городском электротранспорте изменится. Для экономии лучше рассчитываться карточками или же приобрести проездной билет.

С 1 марта в Черновцах стоимость проезда в городском электротранспорте изменится. Для экономии лучше рассчитываться карточками или же приобрести проездной билет.