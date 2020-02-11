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11 февраля 2020, 17:58

В Черновцах подорожает проезд в троллейбусах

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11 февраля 2020, 17:58
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С 1 марта в Черновцах стоимость проезда в городском электротранспорте изменится. Для экономии лучше рассчитываться карточками или же приобрести проездной билет.
С 1 марта в Черновцах стоимость проезда в городском электротранспорте изменится. Для экономии лучше рассчитываться карточками или же приобрести проездной билет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкий городской совет.

Стоимость одной поездки в городском электротранспорте с 1 марта составит 5 гривен. Студенты будут платить три гривны, а школьники в течение всего года – одну.

Размер стоимости проезда в троллейбусах в ночное время с 23.00 до 05.00 составит 10 гривен. Льготы на проезд в ночное время – с 23.00 до 05.00 не будут действовать ни для одной категории граждан.

Стоимость месячного проездного билета в городском электрическом транспорте составит 240 гривен. При безналичном рассчете за проезд в городском электрическом транспорте банковской, транспортной, "Картой черновчанина» и др стоимость проезда будет составлять 4 гривны.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета, приняв во внимание заключение департамента развития городского совета относительно экономического обоснования размера тарифа на услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, расчетные материалы коммунального предприятия «Черновицкое троллейбусное управление» и решения комиссии по вопросам тарифной политики в жилищно-коммунальной сфере Черновцов.

Перевозки граждан льготных категорий будет осуществляться без ограничений на основании заключенных договоров с Департаментом труда и социальной защиты населения городского совета. С 1 октября 2020 году перевозка будет осуществляться при наличии у пассажира льготной категории «Карты черновчанина» для проведения безналичного расчета. Льготы на проезд для студентов, учащихся профессионально-технических учебных заведений, учащихся школ с 1 октября 2020 года будут действовать при безналичной оплате банковской или транспортной картой при наличии студенческого или ученического билета.


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