Почти неделю живут без газа в 718 домах Черниговщины
Когда вернут газ в 718 домов Сосницкого и Коропского районов пока не известно, сообщает RegioNews. Больше всех пострадали жители села Понорница Коропского района.
«В Понорнице без газа сейчас 430 домов, - рассказал ее поселковый голова Петр Василец. - Частное лицо наняло трактор у фермера, заехало в урочище Солотопка убрать хворост и подготовить земельный участок к весне. Трактор зацепил газовую трубу и повредил 2 метра газопровода. В урочище нет предупредительных знаков, что там проложена газовая труба».
Из-за аварии в Понорнице закрыли школу, где учится 168 детей. Сейчас все они на дистанционном обучении.
«Температура воздуха в классах +6. Учиться невозможно, очень холодно. Отрабатывать пропущенное не будем, нам обещают за три дня, максимум за 5 починить трубу, так что весенние каникулы забирать не будем», - отметила директор Понорницкой школы Инна Чепик.
«Сроки ремонта установить не можем, объект сложный. Когда запустим газ будет известно после сварочных работ и испытания на прочность и герметичность», - пояснил главный инженер ПАО« Черниговгаз» Евгений Денисенко.
Проведение работ по подготовке участка к весне в урочище с «Черниговгазом», говорит Евгений Денисенко, никто не согласовывал.
«Кто будет возмещать убытки, будут разбираться в полиции и прокуратуре. Это не моя компетенция, а возмещать надо будет», - резюмировал поселковый голова Петр Василец.
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