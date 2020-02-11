На Львовщине назначили новых руководителей в восьми коммунальных учреждениях

Сегодня, 11 февраля, во время XXIV очередной сессии Львовского областного совета депутаты проголосовали за назначение директоров ряда коммунальных учреждений.

Сегодня, 11 февраля, во время XXIV очередной сессии Львовского областного совета депутаты проголосовали за назначение директоров ряда коммунальных учреждений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Директором Львовского областного клинического перинатального центра стала Мария Малачинская, которая до этого возглавляла Львовский областной центр репродуктивного здоровья населения. 23 января этого года кандидатуру Малачинської поддержали члены конкурсной комиссии и рекомендовали ее депутатскому корпусу Львовского ОГА.

«Уверена, что с коллективом перинатального центра мы успешно войдем в процесс медицинской реформы и предоставлять медицинские услуги высокого уровня», - написала Малачинская на своей странице в facebook.

На фото Мария Малачинская.

Львовский областной государственный клинический лечебно-диагностический эндокринологический центр возглавил Юрий Вендзілович. Он был единственным претендентом на эту должность и 23 января конкурсная комиссия единогласно поддержала его кандидатуру. По информации Департамента здравоохранения Львовской ОГА господин Віндзелович возглавляет упомянутую структуру с 1990-го года.

На фото Юрий Вендзілович.

Директором Львовского областного специализированного центра радиационной защиты населения стала Татьяна Пошивак. Ее кандидатуру, как и предыдущих двух, поддержали 23 января под время заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей учреждений здравоохранения – коммунальных некоммерческих предприятий Львовского областного совета.

На фото Татьяна Пошивак.

Центр мониторинга социальных программ и контроля за назначением и выплатой пособия возглавил Андрей Корнат, который есть и.о. руководителя этого заведения с 2016-го года. Кроме того, он является заместителем председателя Народного Руха Украины. В послужном списке на личной странице чиновника в facebook указано, что он был доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины в Центральной избирательной комиссии, заместителем председателя ЛОГА, депутатом, главой фракции Народного Руха Украины во Львовском областном совете, начальником управления по делам семьи и молодежи ЛОГА.

Директором КЗ ЛОР «Монастироцький психоневрологический интернат» стала Анна Надяк. Почти 30 лет женщина работала учителем в Добросинській школе, в 2015 году ее избрали сельским головой Каменной Горы, с мая 2017 года была старостой этого села. А с ноября 2018-го года возглавляет психоневрологический интернат.

На фото Анна Надяк.

КЗ ЛОР «Букивський детский дом-интернат» Николай Стрюков. Он руководит учреждением с декабря 2018 года.

На должность руководителя КЗ ЛОР «Грушкивський психоневрологический интернат» назначена Наталья Александренко, которая возглавляет учреждение с октября 2019-го года.

Львовскую областную детско-юношескую спортивную школу возглавил Орест Куценко. Он работал инструктором по каратэ в военно-патриотическом клубе «Лев», учителем физического воспитания в частной общеобразовательной школе, преподавал на кафедре теории и методики физического воспитания Львовского государственного университета физической культуры, главным специалистом управления по вопросам физической культуры и спорта Львовской областной государственной администрации С 2011 до 2019 года был старшим тренером сборной команды Украины по велосипедному спорту на треке.



На фото Орест Куценко.