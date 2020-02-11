В Китае из-за коронавируса "полетели головы" чиновников
Как передает RegioNews со ссылкой на ВВС, число жертв нового коронавируса в Китае превысило тысячу человек.
Как сообщается, в частности, своих постов лишились глава и партийный секретарь комиссии здравоохранения в провинции. Также уволен замглавы местного отделения Красного Креста - за нарушения "при работе с пожертвованиями".
По данным государственной китайской прессы, в провинции Хубэй и других районах страны сотни чиновников и функционеров партии сняты со своих постов.
Как уточняется, это не обязательно означает увольнение - зачастую речь идет о понижении в должности. Кроме того, многих чиновников наказывают по партийной линии - они получают строгие выговоры, что отрицательно скажется на их дальнейшей карьере.
По данным СМИ, в последние несколько дней реакция властей на эпидемию вызвала резкую критику в китайских соцсетях, причем цензоры, что необычно, в основном не удаляют эту критику из интернета.
Также отмечается, что 10 февраля в одной лишь провинции Хубэй от коронавируса скончались 103 человека. Всего по всему Китаю с начала эпидемии умерли 1018 человек. При этом количество новых случаев заражения коронавирусом упало на 20% по сравнению с предыдущим днем, с 3062 до 2478.
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