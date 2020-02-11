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11 февраля 2020, 17:40

В Китае из-за коронавируса "полетели головы" чиновников

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11 февраля 2020, 17:40
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Власти Китая уволили ряд чиновников в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за неэффективную борьбу с вирусом
Фото: nextedition.com.ng
Власти Китая уволили ряд чиновников в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за неэффективную борьбу с вирусом

Как передает RegioNews со ссылкой на ВВС, число жертв нового коронавируса в Китае превысило тысячу человек.

Как сообщается, в частности, своих постов лишились глава и партийный секретарь комиссии здравоохранения в провинции. Также уволен замглавы местного отделения Красного Креста - за нарушения "при работе с пожертвованиями".

По данным государственной китайской прессы, в провинции Хубэй и других районах страны сотни чиновников и функционеров партии сняты со своих постов.

Как уточняется, это не обязательно означает увольнение - зачастую речь идет о понижении в должности. Кроме того, многих чиновников наказывают по партийной линии - они получают строгие выговоры, что отрицательно скажется на их дальнейшей карьере.

По данным СМИ, в последние несколько дней реакция властей на эпидемию вызвала резкую критику в китайских соцсетях, причем цензоры, что необычно, в основном не удаляют эту критику из интернета.

Также отмечается, что 10 февраля в одной лишь провинции Хубэй от коронавируса скончались 103 человека. Всего по всему Китаю с начала эпидемии умерли 1018 человек. При этом количество новых случаев заражения коронавирусом упало на 20% по сравнению с предыдущим днем, с 3062 до 2478.


Китай увольнение чиновники Коронавирус
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