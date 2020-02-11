В Житомире в начале марта могут начать строительство мусороперерабатывающего завода
Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, который на днях вернулся из Хорватии, где производят оборудование для житомирского завода, информирует RegioNews.
«Оборудование для мусороперерабатывающего завода в Житомире готово на 50%. Хотелось увидеть это оборудование, убедиться в том, что его уже готовы отгружать. Вчера мы отдали последние документы строительной компании. Сейчас им еще нужно от областной экологии получить согласование проекта, и в конце февраля - начале марта они уже готовы начинать возведение производственных помещений. Оборудование, по мере готовности, будет поступать », - рассказал Сергей Сухомлин.
Опубліковано Сергієм Сухомлиним Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.
Строить завод планируют в промышленном районе города в переулке складском. После строительства сюда будут свозить уже частично отсортированный мусор.
«Компания заинтересована в том, чтобы ввести в Житомире раздельный сбор мусора, и она готова на дополнительные инвестиции, связанные с этим. Кроме того, важно, что суммы в пластинках за вывоз мусор не увеличатся », - отметил городской голова.
«Сейчас на свалку идет 100% несортированных отходов. С запуском этого завода нагрузки на свалку уменьшится в 10 раз. Поэтому можно будет рекультивировать свалку и со временем ее закрыть, проект уже проработан, мы понимаем сколько на это нужно средств», - подытожил мэр Житомира.
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