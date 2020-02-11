В Житомире в начале марта могут начать строительство мусороперерабатывающего завода

Житомирскую мусорную свалку рекультивируют и закроют после строительства завода

Фото: Страница Сергея Сухомлина в Facebook

Житомирскую мусорную свалку рекультивируют и закроют после строительства завода

Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, который на днях вернулся из Хорватии, где производят оборудование для житомирского завода, информирует RegioNews.

«Оборудование для мусороперерабатывающего завода в Житомире готово на 50%. Хотелось увидеть это оборудование, убедиться в том, что его уже готовы отгружать. Вчера мы отдали последние документы строительной компании. Сейчас им еще нужно от областной экологии получить согласование проекта, и в конце февраля - начале марта они уже готовы начинать возведение производственных помещений. Оборудование, по мере готовности, будет поступать », - рассказал Сергей Сухомлин.

Опубліковано Сергієм Сухомлиним Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.

Строить завод планируют в промышленном районе города в переулке складском. После строительства сюда будут свозить уже частично отсортированный мусор.

«Компания заинтересована в том, чтобы ввести в Житомире раздельный сбор мусора, и она готова на дополнительные инвестиции, связанные с этим. Кроме того, важно, что суммы в пластинках за вывоз мусор не увеличатся », - отметил городской голова.

«Сейчас на свалку идет 100% несортированных отходов. С запуском этого завода нагрузки на свалку уменьшится в 10 раз. Поэтому можно будет рекультивировать свалку и со временем ее закрыть, проект уже проработан, мы понимаем сколько на это нужно средств», - подытожил мэр Житомира.