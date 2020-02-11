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11 февраля 2020, 16:53

Пять лет со дня кровавого обстрела оккупантами: в Краматорске почтили память погибших

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11 февраля 2020, 16:53
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Пять лет назад, 10 февраля 2015, российские оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов Краматорска. В результате обстрела погибли 17 человек, из которых 7 - военные, ранены 64 человека, среди которых 5 детей и 15 военнослужащих
Фото: Пресс-центр операции Объединенных сил
Пять лет назад, 10 февраля 2015, российские оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов Краматорска. В результате обстрела погибли 17 человек, из которых 7 - военные, ранены 64 человека, среди которых 5 детей и 15 военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Для чествования памяти всех погибших, 10 февраля в Краматорске состоялось Мемориальное мероприятие с возложением цветов и венков к закладному камню, установленного вблизи Вечного огня в центре города.

В мероприятии приняли участие жители города, военнослужащие подразделений Объединенных сил и представители власти. Краматорские священнослужители совершили молитву за мир.

Также была объявлена общегородская минута молчания. В Краматорске приспущен Государственный Флаг Украины на административных зданиях органов местного самоуправления.


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