Пять лет со дня кровавого обстрела оккупантами: в Краматорске почтили память погибших

Пять лет назад, 10 февраля 2015, российские оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов Краматорска. В результате обстрела погибли 17 человек, из которых 7 - военные, ранены 64 человека, среди которых 5 детей и 15 военнослужащих

Фото: Пресс-центр операции Объединенных сил

Пять лет назад, 10 февраля 2015, российские оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов Краматорска. В результате обстрела погибли 17 человек, из которых 7 - военные, ранены 64 человека, среди которых 5 детей и 15 военнослужащих