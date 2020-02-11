Суд отказался даже заочно арестовывать Клюева

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Согласно тексту документа, суд считает обоснованным подозрение о совершении Клюевым уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявить обвинение.

При этом судьи отмечают, в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что подозреваемый будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любой из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления, и препятствовать другим образом.

Напомним, ранее также сообщалось об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения. В частности, ограничения были сняты с Андрея Клюева, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора и Артема Пшонки.