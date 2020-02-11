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11 февраля 2020, 15:58

В Николаевской области Зеленский уволил двух глав райгосадминистраций

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11 февраля 2020, 15:58
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Президент подписал распоряжение об увольнении двух глав райгосадминистраций в Николаевской области.
Фото: president.gov.ua
Президент подписал распоряжение об увольнении двух глав райгосадминистраций в Николаевской области.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях Владимира Зеленского, сообщает RegioNews.

С должности главы Братской районной государственной администрации Николаевской области уволена Елена Кузьмина. Чиновница сама написала заявление на увольнение.

Елена Кузьмина. Фото: Facebook

Кроме того, Алла Воробьева освобождена от должности главы Николаевской районной государственной администрации Николаевской области в соответствии с поданным ею заявлением.

Алла Воробьева Фото: Facebook

Стоит добавить, что в ноябре 2019 года Владимир Зеленский повторно назначил на эти должности и Кузьмину, и Воробьеву. Изначально их назначил бывший президент Петр Порошенко.


увольнение
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