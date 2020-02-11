Адвокатка из Сум в течение нескольких месяцев «минировала» суды и ЦПАУ

Служба безопасности Украины задержала в Сумах анонима на систематических, заведомо ложных сообщениях о якобы минировании государственных учреждений

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала в Сумах анонима на систематических, заведомо ложных сообщениях о якобы минировании государственных учреждений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Известно, что жительница областного центра, работающая адвокатом, регулярно, в течение нескольких месяцев, угрожала через линию «102» о псевдоминировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Правоохранители задержали женщину после очередного телефонного «минирования» здания суда.

Во время обысков по месту жительства «минировальщицы» изъято несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 8-ми лет.