Намахали: Мэр Франковска сетует на непонятные тарифы

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возмутился, что за транспортировку газа придется платить отдельно.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возмутился, что за транспортировку газа придется платить отдельно.

Нашли способ "намахать" людей, возмущается глава на собственной странице в facebook. Говорят в АО "Ивано-Франковскгаз", что произошли изменения в оплате за газ. И люди почему-то их не понимают. А как эти изменения можно понять?

"Вот мой папа в деревне проводил газ за собственные средства, трубы покупали за собственные средства. А теперь сети, которые строила община, забрали за бесценок и ежемесячно присылают платежки за транспортировку. Даже если ты газом не пользуешься - счета приходят", - говорит Марцинкив.

В очередной раз обманули людей. Будто снизили цену на газ, а все компенсировали транспортировкой. В очередной раз нашли способ «намахать» людей. А летом потребление газа вообще уменьшается и за транспортировку платежки все равно будут приходить. Говорили, что все будет дешевле, а становится только хуже, считает мэр.