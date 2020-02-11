Намахали: Мэр Франковска сетует на непонятные тарифы
Нашли способ "намахать" людей, возмущается глава на собственной странице в facebook. Говорят в АО "Ивано-Франковскгаз", что произошли изменения в оплате за газ. И люди почему-то их не понимают. А как эти изменения можно понять?
"Вот мой папа в деревне проводил газ за собственные средства, трубы покупали за собственные средства. А теперь сети, которые строила община, забрали за бесценок и ежемесячно присылают платежки за транспортировку. Даже если ты газом не пользуешься - счета приходят", - говорит Марцинкив.
В очередной раз обманули людей. Будто снизили цену на газ, а все компенсировали транспортировкой. В очередной раз нашли способ «намахать» людей. А летом потребление газа вообще уменьшается и за транспортировку платежки все равно будут приходить. Говорили, что все будет дешевле, а становится только хуже, считает мэр.
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