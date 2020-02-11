Уволенный заместитель главы Ровенской ОГА отсудил компенсацию более 67 тысяч грн

Это уже вторая компенсация, которую Юрий Приварський получит за промедление выполнения решения суда по его восстановлении в должности. Ранее чиновник уже отсудил за свое увольнение 235 000 гривен

Это уже вторая компенсация, которую Юрий Приварський получит за промедление выполнения решения суда по его восстановлении в должности. Ранее чиновник уже отсудил за свое увольнение 235 000 гривен