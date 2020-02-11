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11 февраля 2020, 15:20

Уволенный заместитель главы Ровенской ОГА отсудил компенсацию более 67 тысяч грн

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11 февраля 2020, 15:20
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Это уже вторая компенсация, которую Юрий Приварський получит за промедление выполнения решения суда по его восстановлении в должности. Ранее чиновник уже отсудил за свое увольнение 235 000 гривен
Это уже вторая компенсация, которую Юрий Приварський получит за промедление выполнения решения суда по его восстановлении в должности. Ранее чиновник уже отсудил за свое увольнение 235 000 гривен

О получении компенсации говорится в решении судьи Ровенского окружного админсуда, сообщает RegioNews.

Юрий Приварский был восстановлен в должности решением суда еще 17 апреля 2019 года, а фактически приступил к исполнению обязанностей 17 сентября прошлого года. Поэтому Приварский обратился в суд о выплате компенсации вынужденный 4-месячный прогул.

«По закону, за вынужденный прогул платит работодатель. Поскольку ОГА отказалась платить добровольно, пришлось подать иск, - рассказал Юрий Приварский. - Суд обязал ответчика выплатить мне средний заработок за время прогула - 67031 гривну ».

Напомним, Юрия Приварского освободил от должности в августе 2017 тогдашний губернатор Ровенской Алексей Муляренко из-за согласования отпуска начальнику управления водных ресурсов Сергею Васильеву, которого готовили к увольнению. Председатель ОГА мотивировал решение нарушением присяги госслужащего и превышением служебных полномочий. В апреле 2019 это распоряжение Муляренко признал незаконным Ровенский окружной админсуд.

Юрия Приварского возобновили 17 сентября 2019 однако тут же освободили от занимаемой должности в связи с законом «О местных государственных администрациях». Приварський подал иск в суд на это решение и отсудил 235 000 гривен.


#Юрій Приварський
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