Уволенный заместитель главы Ровенской ОГА отсудил компенсацию более 67 тысяч грн
О получении компенсации говорится в решении судьи Ровенского окружного админсуда, сообщает RegioNews.
Юрий Приварский был восстановлен в должности решением суда еще 17 апреля 2019 года, а фактически приступил к исполнению обязанностей 17 сентября прошлого года. Поэтому Приварский обратился в суд о выплате компенсации вынужденный 4-месячный прогул.
«По закону, за вынужденный прогул платит работодатель. Поскольку ОГА отказалась платить добровольно, пришлось подать иск, - рассказал Юрий Приварский. - Суд обязал ответчика выплатить мне средний заработок за время прогула - 67031 гривну ».
Напомним, Юрия Приварского освободил от должности в августе 2017 тогдашний губернатор Ровенской Алексей Муляренко из-за согласования отпуска начальнику управления водных ресурсов Сергею Васильеву, которого готовили к увольнению. Председатель ОГА мотивировал решение нарушением присяги госслужащего и превышением служебных полномочий. В апреле 2019 это распоряжение Муляренко признал незаконным Ровенский окружной админсуд.
Юрия Приварского возобновили 17 сентября 2019 однако тут же освободили от занимаемой должности в связи с законом «О местных государственных администрациях». Приварський подал иск в суд на это решение и отсудил 235 000 гривен.
- 19:41 11 февраля Стало известно, когда возвращенные РФ корабли выйдут в море
- 19:25 11 февраля Фонд госимущества решил, что делать с долгами ОПЗ
- 19:03 11 февраля МИД Украины ответил на слова Лаврова об обмене послами
- 18:53 11 февраля За организацию заказного убийства в Ровном задержали экоактивиста Давида Николаева
- 18:51 11 февраля Запад Украины страдает от непогоды
- 18:49 11 февраля Игорный бизнес отдадут человеку "от Офиса Зеленского" - СМИ
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання