В "Укртрансбезопасности" грядет тотальная перезагрузка

Министерство инфраструктуры Украины планирует провести тотальную перезагрузку Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность)

Фото: mtu.gov.ua

Министерство инфраструктуры Украины планирует провести тотальную перезагрузку Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность)

Как сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы сделаем тотальную перезагрузку "Укртрансбезопасности". Они получают достойную заработную плату, и можем бороться с коррупцией в этом важном органе", - сказал он.

Напомним, 25 сентября 2019 года Кабинет министров освободил Михаила Ноняка от должности руководителя Укртрансбезопасности. Уже 20 ноября Кабмин назначил на эту должность Александра Погорелого.