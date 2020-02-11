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11 февраля 2020, 15:11

В "Укртрансбезопасности" грядет тотальная перезагрузка

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11 февраля 2020, 15:11
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Министерство инфраструктуры Украины планирует провести тотальную перезагрузку Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность)
Фото: mtu.gov.ua
Министерство инфраструктуры Украины планирует провести тотальную перезагрузку Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность)

Как сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы сделаем тотальную перезагрузку "Укртрансбезопасности". Они получают достойную заработную плату, и можем бороться с коррупцией в этом важном органе", - сказал он.

Напомним, 25 сентября 2019 года Кабинет министров освободил Михаила Ноняка от должности руководителя Укртрансбезопасности. Уже 20 ноября Кабмин назначил на эту должность Александра Погорелого.


Укртрансбезопасности перезагрузка Владислав Криклий
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