В "Укртрансбезопасности" грядет тотальная перезагрузка
Министерство инфраструктуры Украины планирует провести тотальную перезагрузку Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность)
Министерство инфраструктуры Украины планирует провести тотальную перезагрузку Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность)
Как сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Мы сделаем тотальную перезагрузку "Укртрансбезопасности". Они получают достойную заработную плату, и можем бороться с коррупцией в этом важном органе", - сказал он.
Напомним, 25 сентября 2019 года Кабинет министров освободил Михаила Ноняка от должности руководителя Укртрансбезопасности. Уже 20 ноября Кабмин назначил на эту должность Александра Погорелого.
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