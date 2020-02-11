В Северодонецке открыли каток под открытым небом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Северодонецкого горсовета.
Инициаторами выступили Луганская областная Федерация хоккея и Северодонецкий городской совет.
После открытия катка состоялись соревнования между городской сборной ветеранов хоккея и молодой хоккейной сборной. Матч завершился со счетом 5: 3 в пользу молодежной сборной.
Ледовая площадка будет работать ежедневно до 24.00 часов. Вход бесплатный.
По информации прессслужбы, каток соответствует нормам безопасности, в отличие от замерзших водоемов, где обычно горожане катаются на коньках.
Отметим, в Северодонецке еще в 1975 году открыли Ледовый дворец спорта крытого типа, где до начала 2000-х годов проводились соревнования по хоккею и фигурному катанию. Сейчас в Ледовом катка нет, здание дворца используют для проведения концертов и соревнований по волейболу и боксу.
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