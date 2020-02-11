14:43  11 февраля
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения войск на Донбассе
16:13  11 февраля
Суд отказался даже заочно арестовывать Клюева
17:17  11 февраля
Вслед за Богданом Зеленский уволил Лутковскую
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2020, 15:15

В Северодонецке открыли каток под открытым небом

Читайте також
українською мовою
11 февраля 2020, 15:15
Читайте також українською мовою
Общегородской каток открыли 11 февраля во Северодонецке на запасном футбольном поле стадиона КДЮСШ 2 по ул. Сметанина
Фото: Северодонецкий городской совет
Общегородской каток открыли 11 февраля во Северодонецке на запасном футбольном поле стадиона КДЮСШ 2 по ул. Сметанина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Северодонецкого горсовета.

Инициаторами выступили Луганская областная Федерация хоккея и Северодонецкий городской совет.

После открытия катка состоялись соревнования между городской сборной ветеранов хоккея и молодой хоккейной сборной. Матч завершился со счетом 5: 3 в пользу молодежной сборной.

Ледовая площадка будет работать ежедневно до 24.00 часов. Вход бесплатный.

По информации прессслужбы, каток соответствует нормам безопасности, в отличие от замерзших водоемов, где обычно горожане катаются на коньках.

Отметим, в Северодонецке еще в 1975 году открыли Ледовый дворец спорта крытого типа, где до начала 2000-х годов проводились соревнования по хоккею и фигурному катанию. Сейчас в Ледовом катка нет, здание дворца используют для проведения концертов и соревнований по волейболу и боксу.


каток
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст кримськотатарського походження, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Все блоги »
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Уперлись в землю: как Рада заблокировала две ключевых реформы Зеленского
10 февраля 2020, 09:47
Все публикации »
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Кліматична конференція перенесена через кліматичні зміни
04 декабря 2019, 13:20
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »