В Северодонецке открыли каток под открытым небом

Общегородской каток открыли 11 февраля во Северодонецке на запасном футбольном поле стадиона КДЮСШ 2 по ул. Сметанина

Фото: Северодонецкий городской совет

Общегородской каток открыли 11 февраля во Северодонецке на запасном футбольном поле стадиона КДЮСШ 2 по ул. Сметанина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Северодонецкого горсовета.

Инициаторами выступили Луганская областная Федерация хоккея и Северодонецкий городской совет.

После открытия катка состоялись соревнования между городской сборной ветеранов хоккея и молодой хоккейной сборной. Матч завершился со счетом 5: 3 в пользу молодежной сборной.

Ледовая площадка будет работать ежедневно до 24.00 часов. Вход бесплатный.

По информации прессслужбы, каток соответствует нормам безопасности, в отличие от замерзших водоемов, где обычно горожане катаются на коньках.

Отметим, в Северодонецке еще в 1975 году открыли Ледовый дворец спорта крытого типа, где до начала 2000-х годов проводились соревнования по хоккею и фигурному катанию. Сейчас в Ледовом катка нет, здание дворца используют для проведения концертов и соревнований по волейболу и боксу.