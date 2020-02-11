В оккупационном горсовете Керчи избрали нового главу

В Керчи к работе приступает новый руководитель городского совета. Им стала кандидат от «Единой России» Ольга Солодилова.

Фото: Керченский городской совет

В Керчи к работе приступает новый руководитель городского совета. Им стала кандидат от «Единой России» Ольга Солодилова.

11 февраля прошла 17-я внеочередная сессия Керченского городского совета второго созыва. Главу горсовета выбирали тайным голосованием. Вместе с Солодиловой также выдвигался Дмитрий Миронов от «Либерально-демократической партии России». Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Керченкского горсовета.

Ольга Солодилова выступила перед собравшимися и заявила, что продолжит начинания бывшего председателя горсовета Маи Хужиной, которую со скандалом сняли с этого места.