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11 февраля 2020, 14:08

В оккупационном горсовете Керчи избрали нового главу

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11 февраля 2020, 14:08
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В Керчи к работе приступает новый руководитель городского совета. Им стала кандидат от «Единой России» Ольга Солодилова.
Фото: Керченский городской совет
В Керчи к работе приступает новый руководитель городского совета. Им стала кандидат от «Единой России» Ольга Солодилова.

11 февраля прошла 17-я внеочередная сессия Керченского городского совета второго созыва. Главу горсовета выбирали тайным голосованием. Вместе с Солодиловой также выдвигался Дмитрий Миронов от «Либерально-демократической партии России». Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Керченкского горсовета.

Ольга Солодилова выступила перед собравшимися и заявила, что продолжит начинания бывшего председателя горсовета Маи Хужиной, которую со скандалом сняли с этого места.


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