Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения войск на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса президента Украины, Зеленский проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе.

В свою очередь, федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением незаконными вооруженными формированиями режима прекращения огня.

"Собеседники обсудили вопрос определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске", - говорится в сообщении.

Также украинский гарант в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

Кроме того, в ходе разговора также шла речь о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных украинских чиновников, которых подозревают в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.