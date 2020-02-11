Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения войск на Донбассе
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса президента Украины, Зеленский проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе.
В свою очередь, федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением незаконными вооруженными формированиями режима прекращения огня.
"Собеседники обсудили вопрос определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске", - говорится в сообщении.
Также украинский гарант в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.
Кроме того, в ходе разговора также шла речь о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных украинских чиновников, которых подозревают в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.
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