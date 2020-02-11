Суд разблокировал концессию Херсонского морпорта

Шестой административный апелляционный суд отменил приостановку концессии имущества Херсонского морского торгового порта. Оно вступит в силу через 15 дней

Шестой административный апелляционный суд отменил приостановку концессии имущества Херсонского морского торгового порта. Оно вступит в силу через 15 дней

Как информирует RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По словам юристов компании Risoil (компания, победившая концессионный конкурс) меры обеспечения иска, которые препятствовали заключению договора о передаче компании в концессию порта Херсон были отменены полностью.

«В ходе судебного рассмотрения суд принял и учел обоснованные позиции Министерства инфраструктуры и компании Рисоил-Херсон результатом чего стало законное и правомерное решение. Тем не менее, остается вероятность того, что указанное решение может быть обжаловано истцом в Верховный Суд», - подчеркнули юристы компании.

Ранее сообщалось, что Шестoй апелляциoнный админсуд Киева 3 февраля остановил действие приказа об утверждении результатов конкурса на концессию ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

Напомним, Кабинет министров передал в концессию морской порт Ольвия в Николаеве катарской компании QTerminals.