14:43  11 февраля
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения войск на Донбассе
16:13  11 февраля
Суд отказался даже заочно арестовывать Клюева
17:17  11 февраля
Вслед за Богданом Зеленский уволил Лутковскую
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2020, 14:12

Бунтовавшим в одесской колонии заключенным объявили подозрение

Читайте також
українською мовою
11 февраля 2020, 14:12
Читайте також українською мовою
Семи лицам, вероятно причастным к дезорганизации работы в исправительной колонии №51 в Одессе и умышленному уничтожению имущества учреждения путем поджога, сообщили о подозрении
Семи лицам, вероятно причастным к дезорганизации работы в исправительной колонии №51 в Одессе и умышленному уничтожению имущества учреждения путем поджога, сообщили о подозрении

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователем ГУНП в Одесской области сообщили о подозрении семи лицам, вероятно причастных к дезорганизации работы ГУ "Южная исправительная колония № 51" и умышленному уничтожению имущества учреждения путем поджога", - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае прошлого года недовольные условиями содержания заключенные подняли бунт, нанесли телесные повреждения сотрудникам пенитенциарного учреждения, а также подожгли служебный автомобиль и административное здание дежурной части колонии.

Как отмечается, такие действия осужденных привели к блокированию работы учреждения и нанесли материальный ущерб государству.

"Правоохранители установили семь мужчин, которые принимали активное участие в беспорядках. Их действия квалифицировали по ст. 392 УК Украины (Действия, которые дезорганизируют работу учреждений исполнения наказаний)", - пояснили в прокуратуре.

В настоящее время пятеро подозреваемых находятся в следственном изоляторе, а еще двое - в исправительных колониях по месту отбывания наказания.


Одесса бунт подозрение колония заключенные
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст кримськотатарського походження, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Все блоги »
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Уперлись в землю: как Рада заблокировала две ключевых реформы Зеленского
10 февраля 2020, 09:47
Все публикации »
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Кліматична конференція перенесена через кліматичні зміни
04 декабря 2019, 13:20
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »