Бунтовавшим в одесской колонии заключенным объявили подозрение
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователем ГУНП в Одесской области сообщили о подозрении семи лицам, вероятно причастных к дезорганизации работы ГУ "Южная исправительная колония № 51" и умышленному уничтожению имущества учреждения путем поджога", - говорится в сообщении.
Установлено, что в мае прошлого года недовольные условиями содержания заключенные подняли бунт, нанесли телесные повреждения сотрудникам пенитенциарного учреждения, а также подожгли служебный автомобиль и административное здание дежурной части колонии.
Как отмечается, такие действия осужденных привели к блокированию работы учреждения и нанесли материальный ущерб государству.
"Правоохранители установили семь мужчин, которые принимали активное участие в беспорядках. Их действия квалифицировали по ст. 392 УК Украины (Действия, которые дезорганизируют работу учреждений исполнения наказаний)", - пояснили в прокуратуре.
В настоящее время пятеро подозреваемых находятся в следственном изоляторе, а еще двое - в исправительных колониях по месту отбывания наказания.
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