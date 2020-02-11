Бунтовавшим в одесской колонии заключенным объявили подозрение

Семи лицам, вероятно причастным к дезорганизации работы в исправительной колонии №51 в Одессе и умышленному уничтожению имущества учреждения путем поджога, сообщили о подозрении

Семи лицам, вероятно причастным к дезорганизации работы в исправительной колонии №51 в Одессе и умышленному уничтожению имущества учреждения путем поджога, сообщили о подозрении

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователем ГУНП в Одесской области сообщили о подозрении семи лицам, вероятно причастных к дезорганизации работы ГУ "Южная исправительная колония № 51" и умышленному уничтожению имущества учреждения путем поджога", - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае прошлого года недовольные условиями содержания заключенные подняли бунт, нанесли телесные повреждения сотрудникам пенитенциарного учреждения, а также подожгли служебный автомобиль и административное здание дежурной части колонии.

Как отмечается, такие действия осужденных привели к блокированию работы учреждения и нанесли материальный ущерб государству.

"Правоохранители установили семь мужчин, которые принимали активное участие в беспорядках. Их действия квалифицировали по ст. 392 УК Украины (Действия, которые дезорганизируют работу учреждений исполнения наказаний)", - пояснили в прокуратуре.

В настоящее время пятеро подозреваемых находятся в следственном изоляторе, а еще двое - в исправительных колониях по месту отбывания наказания.