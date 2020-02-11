14:43  11 февраля
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения войск на Донбассе
16:13  11 февраля
Суд отказался даже заочно арестовывать Клюева
17:17  11 февраля
Вслед за Богданом Зеленский уволил Лутковскую
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2020, 13:34

В Ровно задержали заказчика убийства общественного активиста - эколога

Читайте також
українською мовою
11 февраля 2020, 13:34
Читайте також українською мовою
В Ровно задержали заказчика убийства активиста, который выступал против добычи янтаря и вырубки лесов на Житомирщине и Ровенщине
Фото: Служба безопасности Украины
В Ровно задержали заказчика убийства активиста, который выступал против добычи янтаря и вырубки лесов на Житомирщине и Ровенщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель подыскивает в криминальных кругах исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления «заказал» местного активиста, последовательно противодействовавшего схемами разворовывания государственных природных ресурсов на территории региона. Правоохранители установили, что активист мешал злоумышленнику наладить нелегальную добычу янтаря и вырубки лесов », - пишет СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал киллеру гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предупреждения убийства имитировали обстановку преступления.
Правоохранители задержали заказчика в Киеве во время отчета «киллера» перед организатором преступления. Ведется следствие.


#заказное убийство #янтарь #ліс #контрабанда
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст кримськотатарського походження, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Все блоги »
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Уперлись в землю: как Рада заблокировала две ключевых реформы Зеленского
10 февраля 2020, 09:47
Все публикации »
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Кліматична конференція перенесена через кліматичні зміни
04 декабря 2019, 13:20
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »