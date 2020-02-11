В Ровно задержали заказчика убийства общественного активиста - эколога

В Ровно задержали заказчика убийства активиста, который выступал против добычи янтаря и вырубки лесов на Житомирщине и Ровенщине

Фото: Служба безопасности Украины

В Ровно задержали заказчика убийства активиста, который выступал против добычи янтаря и вырубки лесов на Житомирщине и Ровенщине