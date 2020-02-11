В Ровно задержали заказчика убийства общественного активиста - эколога
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель подыскивает в криминальных кругах исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления «заказал» местного активиста, последовательно противодействовавшего схемами разворовывания государственных природных ресурсов на территории региона. Правоохранители установили, что активист мешал злоумышленнику наладить нелегальную добычу янтаря и вырубки лесов », - пишет СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал киллеру гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предупреждения убийства имитировали обстановку преступления.
Правоохранители задержали заказчика в Киеве во время отчета «киллера» перед организатором преступления. Ведется следствие.
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