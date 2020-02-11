Ахметов приезжал на допрос в НАБУ - СМИ
Ринат Ахметов во вторник, 11 февраля, посетил национально- антикоррупционное бюро. Журналисты Bihus.Info зафиксировали олигарха на выходе из НАБУ. Также екснардеп Сергей Лещенко подтвердил факт допроса
Ринат Ахметов во вторник, 11 февраля, посетил национально- антикоррупционное бюро. Журналисты Bihus.Info зафиксировали олигарха на выходе из НАБУ. Также екснардеп Сергей Лещенко подтвердил факт допроса
Как сообщает RegioNews, по словам Сергея Лещенко он приезжал "по одному из уголовных производств, которые расследуются антикоррупционного бюро. Принято решение не разглашать дело, по которому он был вызван, однако источники утверждают, что это не дело" Роттердам плюс ".
Также Bihus.Info разместили фото, на которых видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в машину.
Вероятно, визит олигарха связан с деятельностью его компании - ДТЭК. В начале августа 2019 НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", которая существенно увеличила стоимость электроэнергии для конечных потребителей.
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Український журналіст кримськотатарського походження, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
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Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
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