Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы" № 440-IX.

Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы" № 440-IX.