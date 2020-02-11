Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
Как сообщает RegioNews, принятые изменения являются продолжением реформирования Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины и направлены на усиление открытости, прозрачности и внедрение современных подходов в их деятельности.
Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортных операциях.
Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере. В частности, документ вводит регулярное обнародование Гостаможслужбой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле.
Напомним, документ Верховная рада поддержала 14 января 2020.
- 19:41 11 февраля Стало известно, когда возвращенные РФ корабли выйдут в море
- 19:25 11 февраля Фонд госимущества решил, что делать с долгами ОПЗ
- 19:03 11 февраля МИД Украины ответил на слова Лаврова об обмене послами
- 18:53 11 февраля За организацию заказного убийства в Ровном задержали экоактивиста Давида Николаева
- 18:51 11 февраля Запад Украины страдает от непогоды
- 18:49 11 февраля Игорный бизнес отдадут человеку "от Офиса Зеленского" - СМИ
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання