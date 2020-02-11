В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает RegioNews.
Взяточника задержали "на горячем" - он требовал и получил от предпринимателя 20 тысяч гривен за продажу имущества ОТГ без заключения договора купли-продажи.
В прокуратуре также отметили, что чиновник уже в третий раз уличен в совершении коррупционного преступления. Так, в 2018 году его задержали на вымогательстве и получении взятки в размере 55 тысяч гривен, в 2019 году - уличен в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами в размере 180 тысяч гривен. По обоим фактам обвинительные акты направлены в суд, их судебное разбирательство продолжается. Относительно нынешнего взяточничества решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Добавим, на фото, опубликованных пресс-службой прокуратуры, есть изображение герба Краснореченской ОТГ.
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