Что известно о новоназначенном председателе Ивано-Франковской ОГА
Как сообщает RegioNews, соответствующий указ опубликован на сайте президента.
До назначения Виталий Федоров занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА. Он сменил на посту Дениса Шмыгаля, 4 февраля этого года назначенного вицепремьером - министром развития громад и территорий Украины.
Виталий Федорив родился 23 января 1977 года в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Учился в Ивано-Франковском коммерческом техникуме, а после его окончания в Ивано-Франковском государственном техническом университете нефти и газа по специальности экономика предприятия, инженер-экономист. В 2004 году окончил магистратуру этого же ВУЗА в сфере государственной службы.
С ноября 2001 до октября 2005-го работал сначала заместителем, а позже начальником отдела планирования и анализа бюджета главного финансового управления Ивано-Франковской областной государственной администрации. После этого - начальником управления финансов непроизводственной сферы главного финансового управления ОГА.
С апреля 2007 до марта 2012 года был заместителем начальника Контрольно-ревизионного управления в Ивано-Франковской области. После увольнения до ноября 2016 года — заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.
С ноября 2016 находился на должности заместителя директора департамента охраны здоровья Ивано-Франковской ОГА. С 20 ноября 2018 года — заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Женат, имеет дочь. Как указано в декларации, за 2018 год чиновник заработал 347 тысяч гривен. Вместе с женой Федоров владеет двумя земельными участками общей площадью свыше 5000 кв. метров и двумя домами в селе Братковцы. С 2015 года в собственности семьи имеется автомобиль Daewoo Lanos 2008 года выпуска.
- 19:41 11 февраля Стало известно, когда возвращенные РФ корабли выйдут в море
- 19:25 11 февраля Фонд госимущества решил, что делать с долгами ОПЗ
- 19:03 11 февраля МИД Украины ответил на слова Лаврова об обмене послами
- 18:53 11 февраля За организацию заказного убийства в Ровном задержали экоактивиста Давида Николаева
- 18:51 11 февраля Запад Украины страдает от непогоды
- 18:49 11 февраля Игорный бизнес отдадут человеку "от Офиса Зеленского" - СМИ
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання