Что известно о новоназначенном председателе Ивано-Франковской ОГА

Вчера, 10 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Васильевича Федорова временно исполняющим обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Вчера, 10 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Васильевича Федорова временно исполняющим обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как сообщает RegioNews, соответствующий указ опубликован на сайте президента.

До назначения Виталий Федоров занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА. Он сменил на посту Дениса Шмыгаля, 4 февраля этого года назначенного вицепремьером - министром развития громад и территорий Украины.

Виталий Федорив родился 23 января 1977 года в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Учился в Ивано-Франковском коммерческом техникуме, а после его окончания в Ивано-Франковском государственном техническом университете нефти и газа по специальности экономика предприятия, инженер-экономист. В 2004 году окончил магистратуру этого же ВУЗА в сфере государственной службы.

С ноября 2001 до октября 2005-го работал сначала заместителем, а позже начальником отдела планирования и анализа бюджета главного финансового управления Ивано-Франковской областной государственной администрации. После этого - начальником управления финансов непроизводственной сферы главного финансового управления ОГА.

С апреля 2007 до марта 2012 года был заместителем начальника Контрольно-ревизионного управления в Ивано-Франковской области. После увольнения до ноября 2016 года — заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.

С ноября 2016 находился на должности заместителя директора департамента охраны здоровья Ивано-Франковской ОГА. С 20 ноября 2018 года — заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Женат, имеет дочь. Как указано в декларации, за 2018 год чиновник заработал 347 тысяч гривен. Вместе с женой Федоров владеет двумя земельными участками общей площадью свыше 5000 кв. метров и двумя домами в селе Братковцы. С 2015 года в собственности семьи имеется автомобиль Daewoo Lanos 2008 года выпуска.