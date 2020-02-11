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11 февраля 2020, 12:34

В Николаевской ОГА силовики провели обыски

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11 февраля 2020, 12:34
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Офис Генерального прокурора совместно с Нацполициею и Службой безопасности Украины провели обыск в помещениях Николаевской облгосадминистрации.
Фото: Николаевская ОГА
Офис Генерального прокурора совместно с Нацполициею и Службой безопасности Украины провели обыск в помещениях Николаевской облгосадминистрации.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение в отношении водных объектов общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды.

В сообщении отмечается, что распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабинета министров Украины.


обшук Николаевская ОГА
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