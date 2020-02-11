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11 февраля 2020, 12:04

Коммунальники Луцка, которые не убирали улицы, останутся без зарплаты

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11 февраля 2020, 12:04
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Работники коммунальных предприятий, которые не расчистили дороги и не посыпали тротуары, не получат зарплату за февраль
Работники коммунальных предприятий, которые не расчистили дороги и не посыпали тротуары, не получат зарплату за февраль

Коммунальники Луцка, ответственные за уборку дорог и посыпку дорог и тротуаров пещано-солевой смесью, не получат зарплату за февраль из-за недобросовестного выполнения своих обязанностей. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит.

По словам директора департамента ЖКХ Луцкого городского совета Надежды Коленды, не все коммунальные предприятия качественно сработали в условиях чрезвычайной ситуации.

«Работа выполнена некачественно, на тротуарах гололед. Увеличилось количество жалоб на линию быстрого реагирования «15-80». Было много обращений в травмпункт, увеличилось количество ДТП», – рассказала руководитель департамента.
«Те, кто допустил коллапс, должны отвечать за это. мы не заплатим коммунальникам за февраль. Нужно также привлечь к ответственности департамент ЖКХ - они должны контролировать ситуацию. Появилась каста людей, которых нельзя заставить посыпать тротуары. Они уже даже не сидят, а лежат на своих должностях!» – подытожил Григорий Пустовит.


#дороги #Волынь #коммунальные службы
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