Коммунальники Луцка, которые не убирали улицы, останутся без зарплаты

Работники коммунальных предприятий, которые не расчистили дороги и не посыпали тротуары, не получат зарплату за февраль

Работники коммунальных предприятий, которые не расчистили дороги и не посыпали тротуары, не получат зарплату за февраль