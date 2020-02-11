Иран позвал Украину совместно расследовать катастрофу "Боинга"
Как передает Regionews со ссылкой на ТСН, о готовности Ирана к совместному расследованию в телефонном разговоре с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым заявил его иностранный коллега и пригласил украинскую сторону посетить Тегеран.
Как отмечается, в свою очередь, Алексей Данилов призвал Иран ускорить расследование трагедии.
По данным местных СМИ, Иран хочет сгладить все недоразумения и заинтересован в международном сотрудничестве в рамках расследования.
Напомним, 8 января лайнер Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, по ошибке сбили через несколько минут после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли.
Ответственность за трагедию взяли на себя военные Корпуса стражей исламской революции. Иран пообещал делиться с Украиной деталями расследования. Однако до сих пор не отдал Киеву бортовые самописцы, хотя сам не имеет средств для их декодирования.
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