Иран позвал Украину совместно расследовать катастрофу "Боинга"

Секретарь Верховного Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани предложил Украине восстановить сотрудничество в расследовании катастрофы украинского самолета МАУ

Секретарь Верховного Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани предложил Украине восстановить сотрудничество в расследовании катастрофы украинского самолета МАУ

Как передает Regionews со ссылкой на ТСН, о готовности Ирана к совместному расследованию в телефонном разговоре с секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым заявил его иностранный коллега и пригласил украинскую сторону посетить Тегеран.

Как отмечается, в свою очередь, Алексей Данилов призвал Иран ускорить расследование трагедии.

По данным местных СМИ, Иран хочет сгладить все недоразумения и заинтересован в международном сотрудничестве в рамках расследования.

Напомним, 8 января лайнер Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, по ошибке сбили через несколько минут после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли.

Ответственность за трагедию взяли на себя военные Корпуса стражей исламской революции. Иран пообещал делиться с Украиной деталями расследования. Однако до сих пор не отдал Киеву бортовые самописцы, хотя сам не имеет средств для их декодирования.