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11 февраля 2020, 12:51

Станцию метро «Дорогожичи» могут переименовать в «Бабий Яр»

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11 февраля 2020, 12:51
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Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» инициирует переименование станции Сырецко-Печерской линии метрополитена «Дорогожичи» на станцию «Бабий Яр»
Фото: Интерфакс-Украина
Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» инициирует переименование станции Сырецко-Печерской линии метрополитена «Дорогожичи» на станцию «Бабий Яр»

Как сообщает RegioNews, с таким предложением обратились к городскому главе Киева Виталию Кличко.

Как пояснили в центре, инициатива связана с тем, что станция метро «Дорогожичи» расположена на исторической территории урочища Бабий Яр - место памяти, где в 1941-1943 гг. произошла одно из величайших трагедий Холокоста.

Там состоялись массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тыс. людей разных национальностей и вероисповеданий - евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы.

В центре отметили, что Благотворительный фонд готов покрыть финансирование всех мероприятий и работ, которые необходимо будет осуществить в связи с переименованием.


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