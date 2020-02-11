В Днепре из-за непогоды ограничено движение на объездной дороге

18-ти километровый участок дороги М-04 "Южный обход" в Днепре закрыт для всех категорий транспорта

Фото: Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области

18-ти километровый участок дороги М-04 "Южный обход" в Днепре закрыт для всех категорий транспорта