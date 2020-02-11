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11 февраля 2020, 10:49

В Днепре из-за непогоды ограничено движение на объездной дороге

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11 февраля 2020, 10:49
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18-ти километровый участок дороги М-04 "Южный обход" в Днепре закрыт для всех категорий транспорта
Фото: Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области
18-ти километровый участок дороги М-04 "Южный обход" в Днепре закрыт для всех категорий транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, пишет RegioNews.

Согласно сообщению, движение на автодороге закрыли с 08:30 11 февраля в связи с резким изменением погоды.

Водителей призывают воздержаться от поездок до окончания непогоды для более эффективной работы снегоуборочной техники до полного снятия ограничений проезда.


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