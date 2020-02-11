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11 февраля 2020, 10:55

В Европе из-за шторма погибли минимум шесть человек

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11 февраля 2020, 10:55
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Шторм в Европе привел к гибели по меньшей мере шести человек в Чехии, Польше, Швейцарии, Швеции, Словении и Великобритании
Фото: AFP
Шторм в Европе привел к гибели по меньшей мере шести человек в Чехии, Польше, Швейцарии, Швеции, Словении и Великобритании

Как сообщает RegioNews, также несколько человек были ранены, пишет «Радио Свобода».

Напомним, шторм пришел в Великобританию и Ирландию 9 февраля, а потом начал двигаться на восток, оставляя без энергоснабжения десятки тысяч домов по всей Европе.

Кроме того, из-за непогоды были отменены сотни авиарейсов. В частности, более 700 рейсов были отменены в четырех немецких городах: Франкфурте, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне.

Шторм привел к сильнейшему наводнению в Англии и вызвал перебои в железнодорожном и автомобильном сообщении в нескольких странах.

Синоптические службы сообщили о значительном повышении уровней воды на побережьях в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Как известно, из-за непогоды в Украине обесточено почти 400 населенных пунктов.

Также во Львовской области задерживались поезда, так как шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры.


непогода шторм
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