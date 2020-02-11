В Европе из-за шторма погибли минимум шесть человек

Шторм в Европе привел к гибели по меньшей мере шести человек в Чехии, Польше, Швейцарии, Швеции, Словении и Великобритании

Фото: AFP

Шторм в Европе привел к гибели по меньшей мере шести человек в Чехии, Польше, Швейцарии, Швеции, Словении и Великобритании