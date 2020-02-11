В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек - Скалецкая
Как сообщает RegioNews, об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
«У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью … и еще два контактных лица. То есть всего пятеро человек, которых ми проверяем на наличие коронавируса», - добавила министр.
Напомним, пока известно о двух гражданах Украины, которые заразились на лайнере. Их госпитализировали в японскую больницу, они пробудут под медицинским наблюдением не менее 14 дней.
Всего по состоянию на 11 февраля зафиксировано более тысячи смертей от китайского коронавируса нового типа.
Напомним, на вторник, 11 февраля, запланирована эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.
По возвращении домой украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.
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