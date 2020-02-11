14:43  11 февраля
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения войск на Донбассе
16:13  11 февраля
Суд отказался даже заочно арестовывать Клюева
17:17  11 февраля
Вслед за Богданом Зеленский уволил Лутковскую
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2020, 10:31

В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек - Скалецкая

Читайте також
українською мовою
11 февраля 2020, 10:31
Читайте також українською мовою
В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек. Также медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая
Фото: Зоряна Скалецкая
В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек. Также медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая

Как сообщает RegioNews, об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

«У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью … и еще два контактных лица. То есть всего пятеро человек, которых ми проверяем на наличие коронавируса», - добавила министр.

Напомним, пока известно о двух гражданах Украины, которые заразились на лайнере. Их госпитализировали в японскую больницу, они пробудут под медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Всего по состоянию на 11 февраля зафиксировано более тысячи смертей от китайского коронавируса нового типа.

Напомним, на вторник, 11 февраля, запланирована эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.

По возвращении домой украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.


Китай Зоряна Скалецкая МОЗ короновирус
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст кримськотатарського походження, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Все блоги »
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Уперлись в землю: как Рада заблокировала две ключевых реформы Зеленского
10 февраля 2020, 09:47
Все публикации »
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Кліматична конференція перенесена через кліматичні зміни
04 декабря 2019, 13:20
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »