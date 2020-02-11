В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек - Скалецкая

В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек. Также медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая

Фото: Зоряна Скалецкая

В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек. Также медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая