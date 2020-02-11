В Минобороны объяснили правила призыва в армию юношей 18-19 лет
Как сообщает RegioNews, для этого Кабмин урегулирует вопрос срочной службы в армии парней 18-19 лет.
«Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет», - об этом заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк в эфире программы «Свобода слова».
Загороднюк заверил, что министерство будет бороться со взятками за отсрочку от армии и жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы. Министр также подчеркнул, что срочников не отправляют в зону ООС.
Напомним, в январе президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, в котором возраст призывников снижен до 18 лет.
Ранее в Минобороны подвели итоги призывной кампании-2019.
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