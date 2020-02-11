Непогода в Украине: обесточено почти 400 населенных пунктов

В результате ухудшения погоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Фото: ГСЧС

В результате ухудшения погоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям