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11 февраля 2020, 09:39

Непогода в Украине: обесточено почти 400 населенных пунктов

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11 февраля 2020, 09:39
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В результате ухудшения погоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
Фото: ГСЧС
В результате ухудшения погоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Сообщается, что в результате ухудшения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях, информирует RegioNews.

В частности, пострадали следующие области: Ивано-Франковская - 93, Львовская - 75, Черниговская - 47, Полтавская - 42, Сумская - 40 Киевская - 24, Черкасская - 20, Одесская - 17, Днепропетровская - 10, Кировоградская - 7 и Закарпатская - 5.

Кроме того, в результате порывов ветра повреждены кровли более 100 зданий, а именно: во Львовской области 35 объектов социально-бытовой сферы, 25 частных жилых домов, 26 коммунальных домов, 3 вспомогательных зданий и в Ивано-Франковской области 12 кровель объектов социально бытовой сферы.

Напомним, из-за непогоды во Львовской области задерживались поезда, так как шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды.


непогода погода
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