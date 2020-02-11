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11 февраля 2020, 08:40

ГБР и Генпрокуратура провели обыски в Гослесагентстве

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11 февраля 2020, 08:40
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Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора провели обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины
Фото: ГБР
Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора провели обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины

Как информирует RegioNews, со ссылкой на пресс-службу ГБР и пресс-службу ОГП обыски провели, из-за незаконной вырубки древесины.

По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами лесозащитного предприятия и Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

В результате незаконной вырубки, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.

Следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства.

Обыски проходят и в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны, а также по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и в местах осуществления лесопереработки.

Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц.

Напомним, премьер Гончарук анонсировал масштабный аудит лесхозов.

А в ноябре 2019 года президет Владимир Зеленский подписал закон о запрете вырубки леса в Карпатах.


лес Гослесагентство обыски ГБР Офис генерального прокурора
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