ГБР и Генпрокуратура провели обыски в Гослесагентстве
Как информирует RegioNews, со ссылкой на пресс-службу ГБР и пресс-службу ОГП обыски провели, из-за незаконной вырубки древесины.
По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами лесозащитного предприятия и Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.
В результате незаконной вырубки, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.
Следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства.
Обыски проходят и в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны, а также по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и в местах осуществления лесопереработки.
Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц.
Напомним, премьер Гончарук анонсировал масштабный аудит лесхозов.
А в ноябре 2019 года президет Владимир Зеленский подписал закон о запрете вырубки леса в Карпатах.
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