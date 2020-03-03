За охоту и против законов и реформ: возле здания Одесского облсовета проходят одновременно несколько митингов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.
Под стенами облсовета собрались митингующие. Несколько сотен охотников пришли на мирную акцию. Люди требуют отменить законы №№2232, 2448, 0870, 2351, которые запрещают охотиться.
Также возле облгосадминистрации проходит акция против новой земельной реформы. Люди стоят с плакатами – "Нет продаже земли", "Прекратить беззаконие".
Кроме того, на акцию протеста против нового закона "О труде" пришли около 200 человек. Среди них – студенты и преподаватели. Протестующие называют новый проект закона "О труде" антинародным. Они – против беспричинных сокращений и увольнений, сокращения бюджетных мест в учебных заведениях, прооты новых реформ.
У стен здания областного совета собрались и работники "Укрзализныци", которые выступают против реформ железнодорожного транспорта.
- 13:17 03 марта Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
- 13:16 03 марта Международный экономический форум в Крыму перенесли из-за коронавируса
- 13:15 03 марта Через коронавирус могут измениться правила вызова врача и "скорой"
- 13:10 03 марта Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
- 13:09 03 марта Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус