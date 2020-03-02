На Одессу снова надвигается шторм

Коммунальщики еще не успели ликвидировать все последствия предыдущего урагана, а синоптики вновь предупреждают об ухудшении погоды

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Коммунальщики еще не успели ликвидировать все последствия предыдущего урагана, а синоптики вновь предупреждают об ухудшении погоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.

По прогнозам Гидрометцентра, во второй половине дня 2 марта ожидается ухудшение погодных условий, а именно – значительное усиление ветра до 30м/сек.

В связи с усилением порывистого ветра одесская мэрия обращается к жителям города с настоятельной просьбой: максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды есть вероятность падения веток и кабелей.