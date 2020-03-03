В Верховной Раде создали комиссия по деятельности мэра Одессы Труханова
Об этом депутат сообщил на брифинге в здании Верховной Рады, передает RegioNews со ссылкой на Думскую.
По словам Леонова, комиссия будет расследовать факты нарушения Конституции и законов Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым.
Кроме того, нардеп требует провести расследование ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительных органов по расследованию преступлений мэра Одессы.
По словам нардепа, в Одессе при непосредственном участии Труханова, масштабы коррупции в городской власти достигли колоссальных размеров, бюджет Одессы разворовывается, а уникальные архитектурные и природные объекты уничтожаются.
"Обо всех этих проблемах давным-давно известно уже, наверное, каждому одесситу. Кроме правоохранительных органов, в чьи обязанности и входит расследование подобных преступлений, — отмечает Леонов. — Точнее, расследование уже начинались. Фактов для них более чем достаточно. В уголовных делах по фактам коррупции и нанесения ущерба городу по разным эпизодам фигурируют сотни миллионов гривен, но эти дела были закрыты по надуманным причинам или тянулись годами. Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны городской власти во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям – гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока что не ответили настоящие виновные – те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер пожарной безопасности".
Уважаемые одесситы Сегодня я инициировал создание временной, следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов нарушения Конституции и законов Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым. А также провести расследование преступлений и внедрения коррупционных схем, ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительных органов по расследованию преступлений Геннадия Труханова. Эта комиссия поможет нам справиться с большинством проблем, которые регулярно возникали в Одессе в течение всего периода правления Труханова. Среди них: колоссальные масштабы коррупции в городской власти; разворовывание городской собственности и бюджетных средств; незаконная застройка и уничтожение уникальных архитектурных и природных объектов. Обо всех этих проблемах давным-давно известно уже, наверное, каждому одесситу, кроме правоохранительных органов, в чьи обязанности и входит расследование подобных преступлений. Точнее, расследование уже начинались. Фактов для них более, чем достаточно. В уголовных делах по фактам коррупции и нанесения ущерба городу по разным эпизодам фигурируют сотни миллионов гривен. Но эти дела были закрыты по надуманным причинам или тянулись годами. Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны городской власти во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям – гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока что, не ответили настоящие виновные – те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер пожарной безопасности Весна уже пришла – должны быть и посадки Артем Дмитрук Goreniuk Oleksandr Daria Volodina Александр Сова Олег КолевОпубліковано Alexey Leonov Вівторок, 3 березня 2020 р.
- 18:22 03 марта В Киеве начали изготавливать студенческие е-билеты
- 18:17 03 марта В Раде решили цивилизовать украинский лоббизм
- 18:03 03 марта В Черкассах 80-летняя пенсионерка установила спортивный рекорд
- 18:01 03 марта Конституционный Суд перенес рассмотрение закона о люстрации
- 17:57 03 марта В инфекционном отделении Черновицкой больницы, где находится больной коронавирусом, дежурят семь врачей
- 17:54 03 марта В выборах народного депутата по 179 округу будут участвовать 37 кандидатов - ЦИК
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус