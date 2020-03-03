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03 марта 2020, 13:43 6

Одесский облсовет требует отменить законопроект "О медиа"

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03 марта 2020, 13:43 6
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Депутаты Одесского областного совета поддержали проект решение обращения к Верховной Раде Украины о снятии с рассмотрения Закона № 2693 "О медиа"
Фото: скрин с видео
Депутаты Одесского областного совета поддержали проект решение обращения к Верховной Раде Украины о снятии с рассмотрения Закона № 2693 "О медиа"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Оdessa.online.

3 марта в ходе сессии областного совета депутаты обсудили отмену законопроекта №2693 "О медиа", который 27 декабря зарегистрировали в Верховной Раде.

Депутат областного совета Юрий Басюк заявил, что государства становятся сильнее за счёт контроля над общественным мнением и хотят контролировать СМИ.

"Однако в демократической стране - подобное невозможно", - сказал Басюк.

По его словам, представители одесского журналистского сообщества категорически против регулирования традиционных СМИ, блогов и каналов в соцсетях путём введения цензуры, а также выделения новых полномочий контролирующим органам.

Отмену данного законопроекта своими голосами поддержали 55 депутатов областного совета.


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