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02 марта 2020, 19:04 61

Опубликованы записи разговоров, где экс-начальник САД Николаевщины договаривается о взятке

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02 марта 2020, 19:04 61
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Национальное антикоррупционное бюро направило в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу о получении экс-начальником Службы автодорог в Николаевской области Андреем Максименко взятки в размере 2,24 миллиона гривен
Фото: скрин с видео
Национальное антикоррупционное бюро направило в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу о получении экс-начальником Службы автодорог в Николаевской области Андреем Максименко взятки в размере 2,24 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Также НАБУ опубликовало записи разговоров Андрея Максименко с представителями ООО "Полтавабудцентр", от которых он требовал "откаты" за подряд на ремонт трассы Н-11 Днепр - Николаев.

"Руководителя Службы автодора Николаевской области обвиняют в том, что в августе 2019 года чиновник требовал и получил 300 тысяч гривен от частной компании за содействие в перечислении ей более 4,62 миллиона гривен в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр — Николаев. Меньше чем за месяц спустя обвиняемый повторно потребовал по получению части средств, уплаченных подконтрольной ему государственным учреждением частному предприятию, на этот раз в сумме 90 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Именно при получении этой части взятки Андрея Максименко и задержали.

На записях, опубликованных антикоррупционным бюро, экс-руководитель САД договаривается с владельцем ООО "Полтавабудцентр" Араиком Амирханяном о суммах, которые ему должны передать. Также НАБУ опубликовало видеозапись, на которой Андрею Максименко передают пакет с 300 тысячами гривен.

Расследование дела детективы НАБУ ведут с августа 2019 года.

12 сентября 2019 руководителю Службы автомобильных дорог в Николаевской области сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

2 декабря 2019 подозреваемому и его защитнику открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинувального акта и передачей его в суд.

Более подробно о преступлении - в видео.


НАБУ дорога ремонт дорог
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