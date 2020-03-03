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03 марта 2020, 15:46 2

Депутат Николаевского облсовета заявил, что в санаторных школах-интернатах учатся дети с купленными диагнозами

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03 марта 2020, 15:46 2
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Депутат Николаевского областного совета Александр Ясинский заявил, что не все дети которые учатся в санаторных школах-интернатах имеют проблемы со здоровьем
Фото: скрин с видео
Депутат Николаевского областного совета Александр Ясинский заявил, что не все дети которые учатся в санаторных школах-интернатах имеют проблемы со здоровьем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.

Обсуждая вопрос касательно изменения типа наименований общеобразовательных учреждений областного подчинения и утверждения статутов, депутат Николаевского областного совета Александр Ясинский спросил у заместителя начальника департамента образования Николаевской ОГА Натальи Сокульской сколько детей требуют санаторного лечения.

"Какая статистика реально там больных детей, которые реально требуют санаторного лечения, и сколько детей, которые там находятся просто, потому что папы, мамы договорились? И они там находятся, как в пионерском лагере. Как вы эту информацию перепроверяете? Мы ж все люди. Вот есть же понятие, когда подтверждают инвалидность. Когда ребенок учится в этой школе, и он пришел в первый класс, а сегодня он учится в 5 или 6 классе, есть же такое понятие, как ребенок перерос проблему, такое бывает? Кто-то перепроверяет?", - спросил Александр Ясинский.

Наталья Сокульская ответила, что у всех детей, которые учатся в таких школах, есть справки выданные врачами, и у департамента нет полномочий перепроверять такую информацию.

"Если мы сейчас начнем поднимать все личные дела, в каждом будет справка врача, сомневаться в справке от врача? А как мы можем ее перепроверить? Есть справка от врача, с подписью врача. Они ежегодно приносят эти справки. И проверить, и засомневаться в этой справке, которую выписал врач, и проверить ее, у департамента нет законодательных прав", - сказала Наталья Сокульская.

"Но вы же не отрицаете этот факт, что там находятся люди, которые без диагноза?", - спросил Александр Ясинский.

Наталья Сокульская отметила, что у нее нет причин сомневаться в подлинности диагнозов, которые ставят врачи.

"Чтобы подтвердить такое, я должна засомневаться в справке врача", - сказала Наталья Сокульская.

"Но вы, знаете, что такое происходит? И знаете, что справки могут быть фиктивные", - сказал Александр Ясинский.

"Я не буду это перепроверять, извините", - ответила Наталья Сокульская.


Николаевская ОГА школа-интернат
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