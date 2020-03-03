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03 марта 2020, 14:29 3

В Николаевской области после "мусорного апокалипсиса" Госэкоинспекция пожаловала с проверками полигона ТБО

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03 марта 2020, 14:29 3
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Из-за возникновения аварийной ситуации на полигоне ТБО, расположенного в Очаковском районе, Государственная экологическая инспекция в Николаевской области внепланово проверила работу КП "Очаков-сервис"
Из-за возникновения аварийной ситуации на полигоне ТБО, расположенного в Очаковском районе, Государственная экологическая инспекция в Николаевской области внепланово проверила работу КП "Очаков-сервис"

Об этом заявляют в государственной экологической инспекции Николаевской области, передает RegioNews.

Стоит отметить, что после шторма 24 февраля, вызванного циклоном "Юлия”, в окрестностях курортного села Черноморка Очаковсского района наблюдалась ужасная картина – мусорные пакеты и пластик разлетелись на сотни метров.

Опубліковано Андрієм Дмитренком Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Государственная экологическая инспекция выяснила, что причиной этого происшествия стали нарушения работы КП "Очаков-сервис” Очаковского горсовета, которое отвечает за вывоз и захоронение ТБО.

Согласно информации, предоставленной руководством предприятия, эксплуатацию полигона ТБО начато в 1996 году. Проектный объем удаленных отходов составляет 321,9 тыс. куб.м. (64380 тонн). Расчетный срок эксплуатации – до 2008 года. Общая площадь полигона составляет 4,53 га. В настоящее время наполненность полигона составляет около 60%.

На время проверки предприятие не представило Паспорт места удаления отходов для полигона твердых бытовых отходов. Также в ходе проверки проведен осмотр места хранения отходов.

"По результатам осмотра было обнаружено, что хранение и захоронение отходов осуществляется с нарушением правил эксплуатации полигона ТБО, а именно: захоронения отходов происходит не по рабочим картам, а сразу по всей территории полигона. Послойная пересыпки ведется частично, что приводит к распространению летучих фракций (полиэтиленовые отходы) за пределы территории, что является нарушением ст 17 33 Закона Украины "Об отходах", п. 3.17. Правил эксплуатации полигонов бытовых отходов, утвержденных приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 01.12.2010 года №435”, – сказано в сообщении.

За выявленные нарушения к административной ответственности по статье 82 Кодекса Украины об административных правонарушениях привлечено должностное лицо КП "ОЧАКОВ-СЕРВИС". С целью устранения нарушений, выявленных в ходе проведения внепланового мероприятия, руководству предприятия выдано предписание.

Напомним, что из-за сильного ветра в Николаеве рухнул мост, обрушились крыши и деревья .

Кроме того, в Николаеве ветер снес более 250 деревьев и повредил электросети.

Под Николаевом ветер завалил палаточный городок военных


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