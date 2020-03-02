Стрельба во Львовской области: подробности жестокого убийства девушки

Вечером 1 марта в Пустомытах убили 22-летнюю Елену Старостенко из Яворова. 56-летний житель соседнего села Малечковичи Виктор Тур застрелил ее выстрелом в голову и тяжело ранил прохожего, который бросился ей на помощь

Елена Старостенко. Фото с сайтов Zaxid.net и Полиции Львовской области

Вечером 1 марта в Пустомытах убили 22-летнюю Елену Старостенко из Яворова. 56-летний житель соседнего села Малечковичи Виктор Тур застрелил ее выстрелом в голову и тяжело ранил прохожего, который бросился ей на помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Выяснилось, что Елена Старостенко была любовницей Виктора Тура, она периодически приезжала из Яворова в Малечковичи, где на протяжении последних лет проживал 56-летний Виктор Тур.

Вооруженного убийцу объявили в розыск, по состоянию на утро 2 марта его еще не нашли.

Около 21:00 на ул. Садовой на выезде из Пустомытов произошел конфликт между 22-летней девушкой и 56-летним уроженцем Харьковской области Виктором Туром. Во время ссоры он выстрелил ей в голову. Девушка упала на землю и начала звать на помощь. К ней подбежал 41-летний мужчина, который проходил мимо, Виктор Тур выстрелил ему в грудь.

Улица Садовая в Пустомытах

"Проведенными мероприятиями было установлено, что около 21:00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который бросился на помощь девушке", – рассказал об обстоятельствах убийства начальник полиции во Львовской области Василий Виконский

Расстреляв двух человек, Виктор Тур сел в микроавтобус Volkswagen T5 и уехал в неизвестном направлении. На место происшествия вызвали медиков, которые забрали пострадавших в больницу. Однако по дороге 22-летняя девушка умерла в автомобиле скорой помощи. 41-летнего прохожего, также жителя Малечковичов, госпитализировали в тяжелом состоянии. Утром 2 марта пострадавшего мужчину прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сразу после стрельбы полиция объявила план "перехват" и патрульные начали останавливать и проверять автомобили на выездах из Львова. В 22:30 автомобиль Volkswagen T5, на котором бежал Тур, нашли брошенным в лесопосадке между селом Навария и Поршна в Пустомытовском районе.

56-летнего Виктора Тура немедленно объявили в розыск – полиция опубликовала фото подозреваемого и предупредила, что он может быть вооруженным и опасным. Следователи уже открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УКУ и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УКУ.

Мэр Пустомытов Олег Серняк сообщил, что на городские камеры наблюдения попал автомобиль, на котором Виктор Тур убегал с места преступления. Все видеозаписи передали полиции.

За несколько часов после убийства полиция обнародовала фотографию 56-летнего Виктора Тура. Мужчина является уроженцем Харьковщины, однако уже несколько лет жил в селе Малечковичи Пустомытовского района. Впрочем, около года он уже не жил в селе, но пока неизвестно куда он переехал. По данным полиции, ранее Виктор Тур не был судимым и у него есть гражданская жена.

Виктор Тур

Правоохранители проводят допросы свидетелей происшествия и родственников участников события, чтобы выяснить причину конфликта между Виктором Туром и Леной Старостенко.

Приметы Виктора Тура: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Был одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.