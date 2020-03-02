Во Львовской области отыскали двух заблудившихся туристов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
1 марта в 22:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Коростов Сколевского района во время спуска с горы Парашка заблудились двое туристов. На поиски туристов направлены спасатели Славской поисково-спасательной группы отряда технической службы ГСЧС Украины.
2 марта в 02:25 спасатели нашли заблудившихся в районе горы Корчанка, вивили их до населенного пункта. В медицинской помощи туристы не нуждались.
До проведения поисковых работ привлекалось 10 спасателей и 2 единицы спецтехники.
По данным Укргидрометцентра, 2-3 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
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