Во Львовской области ищут мужчину, который на улице застрелил девушку
Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления места пребывания и задержания 56-летнего жителя Харьковской области, причастного к совершению этих преступлений.
1 марта около 21.25 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Садовой в городе Пустомыты произошла стрельба, в результате чего ранены двое человек – девушка и мужчина.
"Проведенными мероприятиями было установлено, что около 21.00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который бросился на помощь девушке. Злоумышленник скрылся на микроавтобусе "Фольксваген Т5". На территории Львовской области введены полицейскую операцию по розыску и задержанию злоумышленника", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Віконський
В результате полученного ранения девушка скончалась по дороге в больницу в карете "скорой", а 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки госпитализирован.
Вскоре в лесном массиве между селом Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские обнаружили микроавтобус, на котором скрылся злоумышленник.
Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 - умышленное убийство, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины - покушение на убийство. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.
Всех, кто обладает информацией, которая поможет установить место нахождения злоумышленника, необходимо обратиться на оперативную линию 102. Разыскиваемый может быть вооружен.
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