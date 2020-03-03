Во Львове проведут "Феминистическую весну"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Согласно решению ООН, с 1977 года дата 8 марта была объявлена Международным днем борьбы за права женщин и международный мир. Мировое сообщество предлагает в этот день говорить о состоянии прав женщин и женские достижения.
Львовянок и львовян приглашают присоединиться к международной традиции отмечать 8 марта и посетить программу "Феминистическая весна", которая объединила тематические культурные и просветительские мероприятия города. В ее рамках состоится ряд событий, которые делают видимым вклад женщин в разных областях: в музыке, в поэзии, в защите страны, в планировке городов и домов и т. п. Также часть мероприятий будет поднимать вопросы современных вызовов относительно равных прав женщин и других дискриминируемых групп.
События будут происходить с 5 по 11 марта в разных локациях города.
Программа "Феминистическая весна"
5 марта
17:00 — Роль женщин в политике и развитии демократии — ул. Леси Украинки, 16 https://www.facebook.com/events/s/роль-жінок-у-політиці-та-розбу/2898484550262442/
18:30 — Показ фильма "Две Надежды" — Городской дворец культуры им. Хоткевича (ул. Кушевича, 1) https://www.facebook.com/events/s/дві-надіі/1289117711291619/
18:30 — Дискуссия "Быть проектной менеджеркой: ее и его взгляд" — Институт стратегии культуры (пл. Мицкевича, 6/7)
https://www.facebook.com/events/2246128739016302
6 марта
19:00 — Перформативное чтение пьесы "Дамы ожидают" — Театр Леси Украинки (ул. Городоцкая, 36) https://www.facebook.com/events/501869654069752/
7 марта
15:00 — Презентация "Как женщины повлияли на архитектуру" — БАШНЯ (ул. Подвальная, 4) https://www.facebook.com/events/207131767335085/
18:00 — Презентация "Трудо (не)устроена" — Феминистическая мастерская (пл. Рынок, 42) https://femwork.org/anonsi/7-03-prezentatsiya-zinu-pro-zhinok-u-prekarniy-truda-pratse-ne-vlashtovana/
19:00 — Перформативное чтение пьесы "Дамы ожидают" — Театр Леси Украинки (ул. Городоцкая, 36) https://www.facebook.com/events/2706325742928982/
19:00 — Премьера "Кабаре Бухенвальд. Вечер И" — Театр Леся Курбаса (ул. Курбаса, 3) https://www.facebook.com/events/593943131443288/
8 марта
11:00 — Женская оптика. Экскурсия выставкой Влодка Костырко — Ya Gallery Lviv (ул. Шота Руставели, 8) https://www.facebook.com/events/196516678252104/
13:00 — Феминистический марш — площадь Рынок https://www.facebook.com/events/209643610161732/
17:00 — Чтение стихотворения "Гласные" — Библиотека на пл. Рынок, 9 https://www.facebook.com/events/684702092298675/
18:00 — Лекция "Женщина и тату" — SOVA Space (пл. Мицкевича, 8, 4 этаж) https://www.facebook.com/events/336375790605432/
19:00 — 8 MARCH Underground Fest — Котельная Ruїn Bar (ул. Заводская, 31) https://www.facebook.com/events/200178041130203/
19:00 — Премьера "Кабаре Бухенвальд. Вечер И" — Les Kurbas Theatre (ул. Курбаса, 3) https://www.facebook.com/events/593943131443288/
20:00 — Вечеринка 8 марта "Женщина и тату" — SOVA Space (пл. Мицкевича, 8, 4 этаж) https://www.facebook.com/events/201100070968017/
20:00 — Вечеринка Soma Night Indigo — Soma. мастерская (ул. Зеленая, 20, фабрика "Атлас") https://www.facebook.com/events/3346184272063646/
9 марта
15:00 — Презентация "Женщины в АТО и ООС в оптике разных политических идеологий" Центр городской истории (ул. Богомольца, 6) https://www.facebook.com/events/2769063686518480/
10 марта
18:30 — Лекция "Женское движение в постсоветской Украине: страсти по феминизму" — Книгарня Є (пр. Свободы, 7)
11 марта
19:00 и 21:00 — Supergirls. Короткометражные фильмы — Кинопалац (ул. Театральная, 22) https://www.facebook.com/events/209643610161732/
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