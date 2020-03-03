Во Львове проведут "Феминистическую весну"

Во Львове с 5 по 11 марта пройдет "Феминистическая весна" — череда событий, посвященных правам женщин

Во Львове с 5 по 11 марта пройдет "Феминистическая весна" — череда событий, посвященных правам женщин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Согласно решению ООН, с 1977 года дата 8 марта была объявлена Международным днем борьбы за права женщин и международный мир. Мировое сообщество предлагает в этот день говорить о состоянии прав женщин и женские достижения.

Львовянок и львовян приглашают присоединиться к международной традиции отмечать 8 марта и посетить программу "Феминистическая весна", которая объединила тематические культурные и просветительские мероприятия города. В ее рамках состоится ряд событий, которые делают видимым вклад женщин в разных областях: в музыке, в поэзии, в защите страны, в планировке городов и домов и т. п. Также часть мероприятий будет поднимать вопросы современных вызовов относительно равных прав женщин и других дискриминируемых групп.

События будут происходить с 5 по 11 марта в разных локациях города.

Программа "Феминистическая весна"

5 марта

17:00 — Роль женщин в политике и развитии демократии — ул. Леси Украинки, 16 https://www.facebook.com/events/s/роль-жінок-у-політиці-та-розбу/2898484550262442/

18:30 — Показ фильма "Две Надежды" — Городской дворец культуры им. Хоткевича (ул. Кушевича, 1) https://www.facebook.com/events/s/дві-надіі/1289117711291619/

18:30 — Дискуссия "Быть проектной менеджеркой: ее и его взгляд" — Институт стратегии культуры (пл. Мицкевича, 6/7)

https://www.facebook.com/events/2246128739016302

6 марта

19:00 — Перформативное чтение пьесы "Дамы ожидают" — Театр Леси Украинки (ул. Городоцкая, 36) https://www.facebook.com/events/501869654069752/

7 марта

15:00 — Презентация "Как женщины повлияли на архитектуру" — БАШНЯ (ул. Подвальная, 4) https://www.facebook.com/events/207131767335085/

18:00 — Презентация "Трудо (не)устроена" — Феминистическая мастерская (пл. Рынок, 42) https://femwork.org/anonsi/7-03-prezentatsiya-zinu-pro-zhinok-u-prekarniy-truda-pratse-ne-vlashtovana/

19:00 — Перформативное чтение пьесы "Дамы ожидают" — Театр Леси Украинки (ул. Городоцкая, 36) https://www.facebook.com/events/2706325742928982/

19:00 — Премьера "Кабаре Бухенвальд. Вечер И" — Театр Леся Курбаса (ул. Курбаса, 3) https://www.facebook.com/events/593943131443288/

8 марта

11:00 — Женская оптика. Экскурсия выставкой Влодка Костырко — Ya Gallery Lviv (ул. Шота Руставели, 8) https://www.facebook.com/events/196516678252104/

13:00 — Феминистический марш — площадь Рынок https://www.facebook.com/events/209643610161732/

17:00 — Чтение стихотворения "Гласные" — Библиотека на пл. Рынок, 9 https://www.facebook.com/events/684702092298675/

18:00 — Лекция "Женщина и тату" — SOVA Space (пл. Мицкевича, 8, 4 этаж) https://www.facebook.com/events/336375790605432/

19:00 — 8 MARCH Underground Fest — Котельная Ruїn Bar (ул. Заводская, 31) https://www.facebook.com/events/200178041130203/

19:00 — Премьера "Кабаре Бухенвальд. Вечер И" — Les Kurbas Theatre (ул. Курбаса, 3) https://www.facebook.com/events/593943131443288/

20:00 — Вечеринка 8 марта "Женщина и тату" — SOVA Space (пл. Мицкевича, 8, 4 этаж) https://www.facebook.com/events/201100070968017/

20:00 — Вечеринка Soma Night Indigo — Soma. мастерская (ул. Зеленая, 20, фабрика "Атлас") https://www.facebook.com/events/3346184272063646/

9 марта

15:00 — Презентация "Женщины в АТО и ООС в оптике разных политических идеологий" Центр городской истории (ул. Богомольца, 6) https://www.facebook.com/events/2769063686518480/

10 марта

18:30 — Лекция "Женское движение в постсоветской Украине: страсти по феминизму" — Книгарня Є (пр. Свободы, 7)

11 марта

19:00 и 21:00 — Supergirls. Короткометражные фильмы — Кинопалац (ул. Театральная, 22) https://www.facebook.com/events/209643610161732/