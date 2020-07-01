Во Львове протестовали под зданием ОГА: требовали возобновить работу детских садов

Родители возмущаются, что несмотря на карантин в области работает все, кроме детских садов

Родители возмущаются, что несмотря на карантин в области работает все, кроме детских садов

Фото: из открытых источников

Пикетчики пришли с маленькими детьми. Возле здания Львовской ОГА расстелили покрывало и положили туда игрушки.

Об этом сообщает 4studio, передает RegioNews.

Во Львове есть почти 30 тысяч семей, родители которых вынуждены выходить на работу и получать хоть какой-то доход", – отмечают организаторы акции.

По словам участников акции, к ОО "Родители в действии” каждый день обращаются одинокие мамы, для которых пережить 4-ый месяц карантина с ребенком на руках без возможности выходить на работу – физически невозможно. Поэтому таких мамочек просто увольняют.

Активисты озвучили свои требования, а именно:

- разрешить согласно санитарных регламентов посещение дошкольных учреждений;

- разрешить партнерские роды во Львове.

Чиновники против открытия дошкольных учреждений, но обещают обсудить вопрос на комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая. Больше всего новых случаев во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.