Погибшего в зоне ООС военного похоронят на Лычаковском кладбище во Львове
Львов прощается с Игорем Гавриляком — военнослужащим, который погиб в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Так, 4 марта в 11.00 состоится чин похорон в Гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла на ул. Театральной, 11. Дальше похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где в 12.00 час состоится чин погребення на поле почетных захоронений № 76.
Известно, что 33-летний военнослужащий погиб возле населенного пункта Катериновка Попаснянского района Луганской области. Игорь Гавриляк служил в 72-й бригаде Черных запорожцев.
Жителей и гостей города в этот день просят воздержаться от громких празднований, особенно во время похорон и проведения поминальных богослужений.
Напомним, 1 марта на Донбассе погиб военнослужащий со Львовской области. Игорь стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на восточном фронте.
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