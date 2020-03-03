Погибшего в зоне ООС военного похоронят на Лычаковском кладбище во Львове

33-летнего военнослужащего Игоря Гавриляка похоронят завтра на поле почетных захоронений

Фото с сайта Львовского городского совета

33-летнего военнослужащего Игоря Гавриляка похоронят завтра на поле почетных захоронений

Львов прощается с Игорем Гавриляком — военнослужащим, который погиб в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Так, 4 марта в 11.00 состоится чин похорон в Гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла на ул. Театральной, 11. Дальше похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где в 12.00 час состоится чин погребення на поле почетных захоронений № 76.

Известно, что 33-летний военнослужащий погиб возле населенного пункта Катериновка Попаснянского района Луганской области. Игорь Гавриляк служил в 72-й бригаде Черных запорожцев.

Жителей и гостей города в этот день просят воздержаться от громких празднований, особенно во время похорон и проведения поминальных богослужений.

Напомним, 1 марта на Донбассе погиб военнослужащий со Львовской области. Игорь стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на восточном фронте.