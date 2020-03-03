Дрогобычскую РГА возглавил учитель музыки

Главой Дрогобычской районной государственной администрации стал Емельян Стасула

Емельян Стасула с женой, фото из facebook

Главой Дрогобычской районной государственной администрации стал Емельян Стасула

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию, сегодня, 3 марта, заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Юрий Холод представил новоназначенного председателя райгосадминистрации.

Им стал Емельян Богданович Стасула.

"Это последний из назначенных председателей райгосадминистраций во Львовской области, команда укомплектована. На плечи нового председателя РГА ложится огромная ответственность за воплощение реформ децентрализации, медицинской, образовательной, земельной", - подчеркнул Юрий Холод.

Назначение Стасули председателем Дрогобычской районной государственной администрации Львовской области Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2020 года.

Новоназначенный руководитель окончил Дрогобычский государственный педагогический университет имени И. Франка по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Музыка", квалификация - "Учитель музыки, этики и эстетики общеобразовательной школы второго и третьего степеней".

До назначения на должность председателя Дрогобычской РГА Емельян Стасула работал методистом по фольклору в Дрогобычском районном народном доме "Просвита".

Женат, воспитывает дочь. Емельян Стасула является депутатом Дрогобычского районного совета и входит во фракцию партии Укроп.